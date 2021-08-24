«Полицейская академия». Захарова отметила комедийный талант генсека НАТО

«Похоже на комический монолог из "Полицейской академии"», - считает Захарова.

По ее мнению, сегодня НАТО представляет собой «унесённый ветром самоуверенности и деструктива военно-политический блок».

«Альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой, при этом претендует на некое место в обеспечении международной безопасности», - иронизирует Захарова.

При этом она высказала мнение, что прежде чем «задумывать спасение Вселенной» НАТО следует заняться решением собственных проблем.

