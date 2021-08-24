«Полицейская академия». Захарова отметила комедийный талант генсека НАТО
Высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга по ситуации в Афганистане напоминают знаменитую комедию «Полицейская академия», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она привела в Telegram два заявления Столтенберга: «НАТО не допустит, чтобы международный терроризм угрожал альянсу с территории Афганистана» и «НАТО не знает, какую часть оружия и техники военные альянса уничтожили при уходе из Афганистана».
«Похоже на комический монолог из "Полицейской академии"», - считает Захарова.
По ее мнению, сегодня НАТО представляет собой «унесённый ветром самоуверенности и деструктива военно-политический блок».
«Альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой, при этом претендует на некое место в обеспечении международной безопасности», - иронизирует Захарова.
При этом она высказала мнение, что прежде чем «задумывать спасение Вселенной» НАТО следует заняться решением собственных проблем.
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