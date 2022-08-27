Американцы уличили Байдена во лжи после его заявления об Украине

«Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые», — цитирует одного из участников дискуссии РИА Новости.

«Если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов», — заявил другой пользователь.

MatthewJshow написал, что Байден на деньги американских налогоплательщиков поддерживает самую коррумпированную страну в мире.

«Мы должны отправить им 500 миллиардов долларов, чтобы они отпраздновали», —съязвил AMC 2 Moon.

А Chasin' 8 подчеркнул, что на Украине «очень зависят от американских налогоплательщиков».

Ранее глава Белого дома опубликовал поздравление с Днем независимости Украины. По словам Байдена, США будут поддерживать Киев, который «защищает свой суверенитет и демократию».

