Американцы уличили Байдена во лжи после его заявления об Украине

Американские пользователи Twitter обрушились с критикой на президента страны Джо Байдена после того, как он назвал Украину демократичным государством.

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«Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые», — цитирует одного из участников дискуссии РИА Новости.

«Если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов», — заявил другой пользователь.

MatthewJshow написал, что Байден на деньги американских налогоплательщиков поддерживает самую коррумпированную страну в мире.

«Мы должны отправить им 500 миллиардов долларов, чтобы они отпраздновали», —съязвил AMC 2 Moon.

А Chasin' 8 подчеркнул, что на Украине «очень зависят от американских налогоплательщиков».

Ранее глава Белого дома опубликовал поздравление с Днем независимости Украины. По словам Байдена, США будут поддерживать Киев, который «защищает свой суверенитет и демократию».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:TwitterСШАБайденДжо Байден
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