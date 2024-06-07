Байден и Зеленский договорились встретиться в Италии

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский договорились встретиться на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Отмечается, что лидеры встретились во Франции, где, помимо прочего, обсудили мирный саммит по Украине в Швейцарии, который пройдёт 15-16 июня, а также ситуацию вокруг украинского конфликта и потребности Киева.

«Байден и Зеленский договорились вновь встретиться на предстоящем саммите G7 в Италии, который пройдёт 13-15 июня, чтобы продолжить обсуждения», - говорится в сообщении.

Ранее Джо Байден заявил, что США выделят Киеву новый пакет помощи на 225 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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