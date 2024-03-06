Байден и Трамп пригласили сторонников Хейли в свои президентскии кампании

Президент США Джо Байден призвал сторонников экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли в свою президентскую кампанию, сообщает РИА Новости.

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в победе Трампа на выборах в США

В заявлении главы Белого дома говорится, что в его избирательной кампании найдется место для тех из них, кто не намерен поддерживать Дональда Трампа.

Экс-президент США, в свою очередь, обратился к сторонникам Хейли через соцсеть Truth Social и попросил их поддержать его, присоединившись «к величайшему движению в истории».

Ранее Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от республиканцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАНикки ХейлиДональд ТрампДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры