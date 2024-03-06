Байден и Трамп пригласили сторонников Хейли в свои президентскии кампании
Президент США Джо Байден призвал сторонников экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли в свою президентскую кампанию, сообщает РИА Новости.
В заявлении главы Белого дома говорится, что в его избирательной кампании найдется место для тех из них, кто не намерен поддерживать Дональда Трампа.
Экс-президент США, в свою очередь, обратился к сторонникам Хейли через соцсеть Truth Social и попросил их поддержать его, присоединившись «к величайшему движению в истории».
Ранее Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от республиканцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru