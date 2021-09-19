Байден и Макрон договариваются о переговорах на фоне кризиса из-за подлодок
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден проведут переговоры на фоне дипломатического кризиса из-за отказа Австралии покупать у Парижа 12 атомных подводных лодок. Об этом рассказал официальный представитель правительства Франции Габриэль Аттал в эфире BFM TV.
«Президент Байден попросил переговорить с президентом Республики. Телефонный разговор состоится в самые ближайшие дни между президентом Макроном и президентом Байденом», — цитирует французского политика Газета.ru.
Ранее Франция приняла решение отозвать в Париж послов из США и Австралии для консультаций. Отмечалось, что Франция впервые в истории отзывает своих дипломатов из США и Австралии.
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