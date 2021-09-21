Байден и генсек ООН обсудили коронавирус, климат и противодействие конфликтам
Президент США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили борьбу с пандемией коронавируса и изменением климата. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
На полях проходящей в Нью-Йорке 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Байден и Гутерреш подтвердили «тесное партнерство» Соединенных Штатов и организации, отмечает RT.
Кроме того, американский лидер и генсек ООН отметили важность совместной работы, в том числе с другими государствами, по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Также Байден и Гутерриш затронули темы возможности противодействия климатическим изменения и предотвращения конфликтов.
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