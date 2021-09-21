Байден и генсек ООН обсудили коронавирус, климат и противодействие конфликтам

На полях проходящей в Нью-Йорке 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Байден и Гутерреш подтвердили «тесное партнерство» Соединенных Штатов и организации, отмечает RT.

Кроме того, американский лидер и генсек ООН отметили важность совместной работы, в том числе с другими государствами, по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Также Байден и Гутерриш затронули темы возможности противодействия климатическим изменения и предотвращения конфликтов.

