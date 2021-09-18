Байден встретится с генсеком ООН Гутерришем

Отмечается, что в понедельник глава государства вернется в Вашингтон после уикенда в штате Делавэр. Затем Байден отправится в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН, где встретится с генсеком организации.

Днем позже американский лидер выступит с речью на сессии Генассамблеи ООН, а в среду созовет виртуальный саммит по вопросам борьбы с пандемией.

