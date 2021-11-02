Байден и финский президент обсудили безопасность в Балтийском море

Президенты США и Финляндии Джо Байден и Саули Ниинистё провели переговоры, где, в частности, обсудили безопасность в Балтийском море. Встреча лидеров стран прошла в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН, передает ТАСС.

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Стороны условились о продолжении плотного сотрудничества Финляндии с НАТО в этом вопросе. Другие подробности обсуждения не приводятся.

Среди других тем, которые подняли в ходе разговора президенты, изменение климата и глобальное здравоохранение.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияДжо Байден
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