Байден и финский президент обсудили безопасность в Балтийском море
Президенты США и Финляндии Джо Байден и Саули Ниинистё провели переговоры, где, в частности, обсудили безопасность в Балтийском море. Встреча лидеров стран прошла в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН, передает ТАСС.
Стороны условились о продолжении плотного сотрудничества Финляндии с НАТО в этом вопросе. Другие подробности обсуждения не приводятся.
Среди других тем, которые подняли в ходе разговора президенты, изменение климата и глобальное здравоохранение.
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