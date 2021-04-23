Байден и Эрдоган договорились о встрече в июне на полях саммита НАТО
Президент США Джо Байден договорился в июне встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Белого дома.
В администрации президента отметили, что Байден выразил заинтересованность в усилении сотрудничества, а также в эффективном разрешении имеющихся между странами разногласий. Президенты договорились о проведении встречи на полях саммита НАТО, который пройдет в июне. В тексте заявления указано, что на повестке встречи будут "двусторонние и региональные вопросы".
Ранее СМИ передавали, что Байден может официально признать убийство армян в Османской империи геноцидом. Отмечается, что эта тема является "чувствительной" для турецкого руководства. Однако в официальном заявлении эта тема не поднималась.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Interactive Brokers прекратила сотрудничество с российскими инвесткомпаниями
- Путин подписал указ о недружественных иностранных государствах
- Байден посетит Великобританию и Бельгию в рамках первой зарубежной поездки
- Глава МИД Чехии выразил благодарность Прибалтике за высылку российских дипломатов
- Главного тренера сборной Уэльса отстранили от работы после обвинений в нападении на женщин
- Российские школы изменят учебный график из-за продления майских выходных
- В ООН прокомментировали завершение проверки войск на юге России
- Санду обвинила парламент Молдавии в узурпации власти
- «Дело чести». Маск готов доставить российских космонавтов к МКС
- Захарова: Киев стягивает войска к Донбассу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru