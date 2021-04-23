Байден и Эрдоган договорились о встрече в июне на полях саммита НАТО

Президент США Джо Байден договорился в июне встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Белого дома.

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В администрации президента отметили, что Байден выразил заинтересованность в усилении сотрудничества, а также в эффективном разрешении имеющихся между странами разногласий. Президенты договорились о проведении встречи на полях саммита НАТО, который пройдет в июне. В тексте заявления указано, что на повестке встречи будут "двусторонние и региональные вопросы".

Ранее СМИ передавали, что Байден может официально признать убийство армян в Османской империи геноцидом. Отмечается, что эта тема является "чувствительной" для турецкого руководства. Однако в официальном заявлении эта тема не поднималась.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ТурцияНАТОЭрдоганДжо Байден
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