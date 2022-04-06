Байден: год санкций США будет стоить РФ 15 лет ее достижений

Президент США Джо Байден заявил, что год американских санкций будет стоить экономике РФ 15 лет ее достижений, передает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «адские» санкции США не сработали, Вашингтону не удалось обвалить экономику и парализовать банковскую систему России.

Санкции против РФ вводятся из-за военной операции РФ на территории Украине, которая началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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