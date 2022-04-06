Байден: год санкций США будет стоить РФ 15 лет ее достижений
Президент США Джо Байден заявил, что год американских санкций будет стоить экономике РФ 15 лет ее достижений, передает РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «адские» санкции США не сработали, Вашингтону не удалось обвалить экономику и парализовать банковскую систему России.
Санкции против РФ вводятся из-за военной операции РФ на территории Украине, которая началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- Зеленский заявил об отсутствии желания вести переговоры с РФ
- У Макаревича родился сын в Израиле
- Песков: Россия найдёт, кому экспортировать газ
- Байден: год санкций США будет стоить РФ 15 лет ее достижений
- Отпевание Жириновского состоится 8 апреля в храме Христа Спасителя
- Росстат: годовая инфляция в РФ ускорилась до 16,7%
- США ввели санкции против Собянина и Беглова
- Захарова: Россия и Индия вышли на уровень привилегированного стратегического партнёрства
- Курс доллара упал ниже 80 рублей впервые с 23 февраля
- СМИ: Carlsberg может продать свои активы российской «Черноголовке»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru