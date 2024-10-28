Байден досрочно проголосовал на выборах президента США
Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства, сообщила пресс-служба Белого дома.
Уточняется, что действующий лидер страны отдал свой голос на участке в штате Делавэр.
Согласно статистике NBC News, досрочно на выборах уже проголосовало свыше 43 миллионов человек. В общей сложности на досрочное голосование зарегистрировались более 60 миллионов человек.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. На пост претендуют кандидат от демократической партии, вице-президент США, Камала Харрис и представитель партии республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru