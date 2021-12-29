Байден допустил возможность личной встречи с Путиным в январе

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Песков: Вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена не обсуждается

Лидер Соединенных Штатов допустил, что в январе может провести переговоры с Путиным, отмечает Газета.ру.

«Посмотрим», — ответил Байден на соответствующий вопрос журналистов.

Официальных сведений о времени и формате новых переговоров РФ и США на высшем уровне пока нет, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры