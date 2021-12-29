Байден допустил возможность личной встречи с Путиным в январе
29 декабря 202109:06
Президент США Джо Байден прокомментировал возможность личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru