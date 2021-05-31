Байден: Демократия в опасности
Демократия в США и других государствах находится в опасности, в мире идет борьба между этой системой и авторитаризмом. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления по случаю Дня поминовения, посвященного погибшим в Гражданской войне 1861-1865 годов.
Как отметил глава государства, Соединенные Штаты боролись за демократию «на полях сражений по всему миру». Байден упомянул войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке.
«Эта задача лежит и на каждом из нас, каждый день. Сама демократия находится в опасности, как здесь, у нас дома, так и по всему миру», — цитирует американского лидера ТАСС.
Байден добавил, что от действий американской стороны будет зависеть, «устоит ли демократия» перед «могущественными силами», которые пытаются навредить ей.
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