Байден: Демократия в опасности

Демократия в США и других государствах находится в опасности, в мире идет борьба между этой системой и авторитаризмом. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления по случаю Дня поминовения, посвященного погибшим в Гражданской войне 1861-1865 годов.

Как отметил глава государства, Соединенные Штаты боролись за демократию «на полях сражений по всему миру». Байден упомянул войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

«Эта задача лежит и на каждом из нас, каждый день. Сама демократия находится в опасности, как здесь, у нас дома, так и по всему миру», — цитирует американского лидера ТАСС.

Байден добавил, что от действий американской стороны будет зависеть, «устоит ли демократия» перед «могущественными силами», которые пытаются навредить ей.

