BadComedian подтвердил перевод денег с монетизации Youtube на помощь Украине

Баженов подтвердил, что направлял средства как жителям Донбасса, так и в другие регионы Украины. Он отметил, что не разделяет мирных жителей «на правильных и неправильных».



Монетизация российских каналов на Youtube была отключена после начала военной операции РФ на территории Украины.

