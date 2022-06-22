BadComedian подтвердил перевод денег с монетизации Youtube на помощь Украине

Блогер Евгений Баженов [BadComedian] подтвердил перевод денег с монетизации своего канала в YouTube на помощь жителям Украины. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Баженов подтвердил, что направлял средства как жителям Донбасса, так и в другие регионы Украины. Он отметил, что не разделяет мирных жителей «на правильных и неправильных».

Монетизация российских каналов на Youtube была отключена после начала военной операции РФ на территории Украины.

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ФОТО: https://vk.com/evgencomedian
ТЕГИ:Украина
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