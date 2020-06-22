Бабарико остаётся в президентской гонке
Арестованный по делу «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико продолжает участвовать в президентских выборах в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республиканской ЦИК Лидию Ермошину.
После этапа сбора подписей осталось семь желающих баллотироваться в президенты, уточнила она. Помимо Бабарико, это действующий глава государства Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-глава администрации Парка высоких технологий и бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало, бывший депутат Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.
Ранее представитель Комитета госбезопасности Белоруссии Андрей Ярош подтвердил, что Виктору Бабарико и его сыну предъявлено обвинение. По каким уголовным статьям, в КГБ по-прежнему не уточняют, передаёт ТАСС.
Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны на прошлой неделе по делу «Белгазпромбанка» об уклонении от уплаты налогов. Виктор Бабарико возглавлял банк на протяжении 20 лет, но в последний месяц не является его сотрудником.
Лукашенко между тем заявил о срыве «майдана» в Белоруссии. Как пишет Ura.ru, белорусский лидер прогнозирует серьёзное экономическое давление на страну. «Воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
592 тыс.+7 600 / сут.
Умерли
8 206+95 / сут.
Выздоровели
344 тыс.+4 705 / сут.
- Прокурор попросил 6 лет колонии для Кирилла Серебренникова
- Лежащему на диване портрету Путина в его кабинете дали объяснение
- Песков: Территориальных претензий к другим странам у РФ нет
- Кадыров поддержал возможное выдвижение Путина на новый президентский срок
- Экономист Колташов назвал причину утечки капиталов из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru