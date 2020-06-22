Бабарико остаётся в президентской гонке

Ранее представитель Комитета госбезопасности Белоруссии Андрей Ярош подтвердил, что Виктору Бабарико и его сыну предъявлено обвинение. По каким уголовным статьям, в КГБ по-прежнему не уточняют, передаёт ТАСС.

Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны на прошлой неделе по делу «Белгазпромбанка» об уклонении от уплаты налогов. Виктор Бабарико возглавлял банк на протяжении 20 лет, но в последний месяц не является его сотрудником.

Лукашенко между тем заявил о срыве «майдана» в Белоруссии. Как пишет Ura.ru, белорусский лидер прогнозирует серьёзное экономическое давление на страну. «Воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали», - сказал он.

