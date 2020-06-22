Лукашенко предостерёг «шарлатанов» от попыток «наклонить» Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников «не поддаваться на уловки политических шарлатанов». Об этом он заявил на памятном мероприятии в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.
«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях. Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях», — цитирует белорусского лидера его слова пресс-служба.
Он также дал совет согражданам «не переживать и не напрягаться», отмечает RT. По оценке Лукашенко, белорусов «и так напрягли с этим коронапсихозом». Но, по словам лидера республики, самое опасное для белорусов, «чтобы под этот шумок нас не прибрали», цитирует RT.
Ранее Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, так как, по его словам, вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики.
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