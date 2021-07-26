Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении в Кельбаджарском районе

Министерство обороны Азербайджана обвинило военные силы Армении в том, что они обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, сообщило РИА Новости.

В Минобороны Армении сообщили о перестрелке на границе с Азербайджаном

По версии Азербайджана, военные Армении с трех часов ночи 26 июля вели стрельбу из стрелкового оружия и гранатометов. Как сообщили в Баку, азербайджанская армия принимает ответные меры.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе возобновился в конце сентября 2020 года. Армении и Азербайджану удалось заключить мирный договор только 10 ноября при посредничестве России. В последнее время участились стычки между странами на границе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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