Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении в Кельбаджарском районе

По версии Азербайджана, военные Армении с трех часов ночи 26 июля вели стрельбу из стрелкового оружия и гранатометов. Как сообщили в Баку, азербайджанская армия принимает ответные меры.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе возобновился в конце сентября 2020 года. Армении и Азербайджану удалось заключить мирный договор только 10 ноября при посредничестве России. В последнее время участились стычки между странами на границе.

