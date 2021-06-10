В Минобороны Армении сообщили о перестрелке на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило о перестрелке между азербайджанскими и армянскими военнослужащими, которая произошла в приграничной части Гегаркуникской области республики.
«Подразделения Вооруженных сил Армении принудили азербайджанскую сторону к прекращению инженерных работ», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Отмечается, что с армянской стороны никто не пострадал.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в мае. Армянское военное ведомство обвинило Азербайджан в попытке изменить границу и продвинуть свои посты на территорию Армении, напоминает «Свободная пресса». Позже в армянском Минобороны заявили, что подразделения ВС республики приняли ряд мер, и азербайджанские военнослужащие прекратили работы.
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