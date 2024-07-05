СМИ: присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС настораживает США
Присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС приведет к участию в этом объединении ключевого региона — Юго-Восточной Азии, и это насторожит США. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
Автор статьи отмечает, что страны Глобального Юга, за исключением Ирана, не являются явными «противниками» США, но стремятся вступить в БРИКС по двум причинам: чтобы исправить «нарушения» в мировом порядке, созданном Вашингтоном, который, по их мнению, ущемляет интересы этих стран, и из-за глобальной неопределенности, связанной с убывающим влиянием США.
Это может подорвать американское влияние в регионе и способствовать дедолларизации, так как БРИКС и Юго-Восточная Азия имеют общие интересы в этом вопросе, отмечает автор.
С 1 января Россия стала председателем БРИКС на предстоящий год. В это время в состав организации вошли новые члены: помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, к ним присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, передает «Радиоточка НСН».
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