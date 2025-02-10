Азербайджан запретил въезд депутату Госдумы Валуеву
Официальный Баку внёс депутата Госдумы РФ Николая Валуева в стоп-лист лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан. В министерстве иностранных дел республики объяснили такое решение высказываниями бывшего чемпиона мира по боксу относительно закрытия Русского дома в Баку.
Официальный представитель МИД Азербайджана охарактеризовал их как «совершенно неприемлемые и оскорбительные», а также «угрожающего характера». Ранее в этот черный список были включены депутаты Госдумы Константин Затулин и Виталий Милонов.
Баку на прошлой неделе направил Москве официальную ноту о прекращении работы Русского дома - представительства «Россотрудничества» в Азербайджане. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», комментируя данную новость, Валуев допустил неоднозначные высказывания в адрес азербайджанской диаспоры в России.
Он также предложил закрыть такие организации в России, ограничить бизнес, выдворить незаконно проживающих в РФ граждан Азербайджана, а законно проживающих - поставить на военный учет и отправить на СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru