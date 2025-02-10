Азербайджан запретил въезд депутату Госдумы Валуеву

Официальный Баку внёс депутата Госдумы РФ Николая Валуева в стоп-лист лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан. В министерстве иностранных дел республики объяснили такое решение высказываниями бывшего чемпиона мира по боксу относительно закрытия Русского дома в Баку.

Официальный представитель МИД Азербайджана охарактеризовал их как «совершенно неприемлемые и оскорбительные», а также «угрожающего характера». Ранее в этот черный список были включены депутаты Госдумы Константин Затулин и Виталий Милонов.