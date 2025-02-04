ЕС выделит Молдавии 250 млн евро на поддержку энергетики

Молдавия получит от Евросоюза 250 млн евро на поддержку энергетического сектора. Об этом заявили в Еврокомиссии.

Отмечается, что стороны согласовали двухлетнюю комплексную стратегию по энергетической безопасности и устойчивости республики.

«Объем поддержки Молдавии составит 250 миллионов евро в 2025 году, из которых 100 миллионов будут предоставлены до середины апреля», — говорится в заявлении.

Ранее ЕС пообещал выделить 148 млн евро на гуманитарную помощь Украине и Молдавии, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ЕвросоюзМолдавия

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