Азербайджан ужесточит правила пребывания для россиян
Азербайджан в ближайшие дни изменит правила пребывания россиян на территории страны, заявил журналистам начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.
Напомним, с 1 января 2025 года РФ сокращает срок временного пребывания иностранных граждан (которым не нужна виза) на территории РФ. Теперь он составит 90 дней в течение календарного года (ранее 90 суток за 180 дней).
Как отметил Гаджизаде, ужесточение правил рассматриваются в контексте прав граждан Азербайджана. По его словам, страна будет исходить из принципов паритетности в вопросах временного пребывания и миграции. В связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила, касающиеся сроков временного пребывания россиян на территории Азербайджанской Республики.
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