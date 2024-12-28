Азербайджан ужесточит правила пребывания для россиян

Напомним, с 1 января 2025 года РФ сокращает срок временного пребывания иностранных граждан (которым не нужна виза) на территории РФ. Теперь он составит 90 дней в течение календарного года (ранее 90 суток за 180 дней).

Как отметил Гаджизаде, ужесточение правил рассматриваются в контексте прав граждан Азербайджана. По его словам, страна будет исходить из принципов паритетности в вопросах временного пребывания и миграции. В связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила, касающиеся сроков временного пребывания россиян на территории Азербайджанской Республики.

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что более 40% из 200 тысяч детей мигрантов плохо знают русский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

