Азербайджан ужесточил правила для россиян в стране

Баку сократил срок безвизового пребывания россиян в Азербайджане наполовину — со 180 до 90 суток за календарный год. Это постановление подписал премьер-министр республики Али Асадов.

Решение вступит в силу 1 января 2025 года. В документе подчеркивается, что визовый режим ограничат только россиянам.

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О такой инициативе в субботу, 28 декабря, предупреждало и внешнедипломатическое ведомство республики. Здесь подчеркивали, что меры носят «ответный характер».

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, запрещающий иностранцам без визы находиться на российской территории более 90 суток за календарный год. Этот закон также начинает действовать с первого дня 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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