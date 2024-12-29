Азербайджан ужесточил правила для россиян в стране
Баку сократил срок безвизового пребывания россиян в Азербайджане наполовину — со 180 до 90 суток за календарный год. Это постановление подписал премьер-министр республики Али Асадов.
Решение вступит в силу 1 января 2025 года. В документе подчеркивается, что визовый режим ограничат только россиянам.
О такой инициативе в субботу, 28 декабря, предупреждало и внешнедипломатическое ведомство республики. Здесь подчеркивали, что меры носят «ответный характер».
Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, запрещающий иностранцам без визы находиться на российской территории более 90 суток за календарный год. Этот закон также начинает действовать с первого дня 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru