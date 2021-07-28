Азербайджан согласился прекратить огонь на границе с Арменией

При этом в министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские военные продолжают обстреливать их позиции. По словам ведомства, Армения использует танки и минометы.

Ранее стало известно, что трое военных Армении погибли в ходе локальных боев на границе с Азербайджаном.

