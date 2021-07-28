Азербайджан согласился прекратить огонь на границе с Арменией
28 июля 202110:19
Азербайджан согласился на инициативу России прекратить огонь на границе с Арменией, сообщил Sputnik Азербайджан.
При этом в министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские военные продолжают обстреливать их позиции. По словам ведомства, Армения использует танки и минометы.
Ранее стало известно, что трое военных Армении погибли в ходе локальных боев на границе с Азербайджаном.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru