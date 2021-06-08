Азербайджан передал Армении задержанного военного
Азербайджан передал Армении задержанного на своей территории военнослужащего страны. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны, передает «Интерфакс».
Отмечается, что армянский военнослужащий Артур Картанян был задержан во вторник на территории Азербайджана. Он подозревался в диверсии, однако, как сообщает военное ведомство, в ходе расследования выяснилось, что Картанян просто заблудился.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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