Азербайджан передал Армении задержанного военного

Азербайджан передал Армении задержанного на своей территории военнослужащего страны. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны, передает «Интерфакс».

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Отмечается, что армянский военнослужащий Артур Картанян был задержан во вторник на территории Азербайджана. Он подозревался в диверсии, однако, как сообщает военное ведомство, в ходе расследования выяснилось, что Картанян просто заблудился.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияАзербайджан
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