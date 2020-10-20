Азербайджан опроверг отступление своих войск на юге Карабаха
Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения Армении об отступлении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе у границы с Ираном.
Как сообщает пресс-служба ведомства, информация минобороны Армении об боевых действиях на юге Карабаха в Худаферинском направлении — «дезинформация, направленная на частичное снижение страха, царящего в армянском обществе». Кроме того, Баку назвал сообщение армянского военного ведомства абсурдом, не нуждающимся в комментариях.
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что азербайджанские войска отступают и несут большие потери на южном направлении боевых действий.
Конфликт на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на населённые пункты в зоне соприкосновения, непризнанная республика заявила об обстрелах мирного населения. Позже на переговорах в Москве стороны договорились о перемирии с 10 октября, однако военные действия в зоне конфликта продолжаются.
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