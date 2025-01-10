Примаков заявил, что Русский дом в Дамаске не передавали Украине

Русский дом в Дамаске не был передан Украине, он «законсервирован до лучшего времени». Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Руководитель ведомства обратил внимание на фото в Сети, на которых якобы активистки Русского дома «чуть ли не ключи вручают» украинским представителям.

«Я тут смотрю, обеспокоенная общественность уже подарила Русский Дом в Дамаске под украинское то ли консульство, то ли посольство... Русский Дом в Дамаске сейчас закрыт. Ситуация непростая, надеюсь, что это очевидно», — написал Примаков в Telegram.

По его словам, по линии посольства РФ ведется тонкая и сложная работа по сохранению присутствия. При этом российская сторона уверена, что центр науки и культуры страны в безопасности и «когда-то откроется снова».

Ранее Примаков сообщил о прекращении работы Русского дома в Черногории, напоминает RT.

