Азербайджан обвинил Францию в создании шпионской сети на своей территории

Он отметил, что вместо того, чтобы поддержать мир на Южном Кавказе, Париж поставляет оружие и боеприпасы Армении, а также через представителей своей спецслужбы привлекает к секретному сотрудничеству различных лиц, формирует шпионскую сеть и действует в ущерб нацбезопасности Азербайджана.

По словам Нагиева, СГБ смогла узнать о деятельности Франции и оперативно предпринять меры. Он также обвинил Париж в подстрекании Армении к очередной войне с соседним государством.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Франция, проводя милитаризацию Армении, угрожает нормализации отношений в регионе, передает «Радиоточка НСН».

