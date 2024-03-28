Азербайджан обвинил Францию в создании шпионской сети на своей территории
Франция через представителей своей спецслужбы формирует шпионскую сеть на азербайджанской территории. Об этом заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев.
Он отметил, что вместо того, чтобы поддержать мир на Южном Кавказе, Париж поставляет оружие и боеприпасы Армении, а также через представителей своей спецслужбы привлекает к секретному сотрудничеству различных лиц, формирует шпионскую сеть и действует в ущерб нацбезопасности Азербайджана.
По словам Нагиева, СГБ смогла узнать о деятельности Франции и оперативно предпринять меры. Он также обвинил Париж в подстрекании Армении к очередной войне с соседним государством.
Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Франция, проводя милитаризацию Армении, угрожает нормализации отношений в регионе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Харьковской области сообщили о большом скоплении западной техники в регионе
- Валуев назвал унизительным участие россиян в Олимпиаде в Париже
- Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево
- В Госдуме предложили вовлекать Telegram в выявление террористического контента
- Хинштейн анонсировал поправки в законах после теракта в «Крокусе»
- Азербайджан обвинил Францию в создании шпионской сети на своей территории
- Синоптик Вильфанд пообещал аномальные для конца марта +15 в столичном регионе
- Мигрантам намерены запретить работать в такси после теракта в «Крокусе»
- Москвичей предупредили о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах
- Роскомнадзор заявил о блокировке 11 Telegram-каналов с анонсами терактов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru