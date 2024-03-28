Азербайджан обвинил Францию в создании шпионской сети на своей территории

Франция через представителей своей спецслужбы формирует шпионскую сеть на азербайджанской территории. Об этом заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев.

МИД Азербайджана обвинил США и Евросоюз в эскалации конфликта на Кавказе

Он отметил, что вместо того, чтобы поддержать мир на Южном Кавказе, Париж поставляет оружие и боеприпасы Армении, а также через представителей своей спецслужбы привлекает к секретному сотрудничеству различных лиц, формирует шпионскую сеть и действует в ущерб нацбезопасности Азербайджана.

По словам Нагиева, СГБ смогла узнать о деятельности Франции и оперативно предпринять меры. Он также обвинил Париж в подстрекании Армении к очередной войне с соседним государством.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Франция, проводя милитаризацию Армении, угрожает нормализации отношений в регионе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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