МИД Азербайджана обвинил США и Евросоюз в эскалации конфликта на Кавказе

Официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил Евросоюз и США в том, что они провоцировали волны эскалации и создавали в регионе напряженность. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, Вашингтон и Брюссель своими открытыми проармянскими заявлениями на фоне реваншистских настроений в Армении могут создать для Еревана «опасную иллюзию» поддержки возможных новых провокаций против Азербайджана.

США и Евросоюз разделят ответственность за односторонние и предвзятые действия Армении, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе, пообещал Гаджизаде.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана также указал на то, что конференция ЕС — Армения — США, которая запланирована на 5 апреля, идет вразрез с укреплением доверия и целостности в регионе.

Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян заявил, что Азербайджан будет постоянно претендовать на территории Армении даже после выполнения ряда условий по приграничным селам.

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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