Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенного пункта

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны Армении населенного пункта на границе.

Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия

По версии азербайджанцев, армянские войска в 3:27 открыли огонь по позициям Азербайджана в направлении села Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

Среди азербайджанских военных потерь нет. В минобороны заявили, что подавили атаку противника ответным огнем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфликтАрменияАзербайджан
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