Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенного пункта
2 августа 202109:59
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны Армении населенного пункта на границе.
По версии азербайджанцев, армянские войска в 3:27 открыли огонь по позициям Азербайджана в направлении села Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.
Среди азербайджанских военных потерь нет. В минобороны заявили, что подавили атаку противника ответным огнем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru