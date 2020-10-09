Азербайджан обвинил Армению в доставке оружия под видом гуманитарной помощи

По данным азербайджанского ведомства, оружие перевозят самолеты МЧС, а также воздушные суда, зарегистрированные армянским правительством. В МИД утверждают, что перевозится, в частности, ракетные комплексы.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана добавили, что направили обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) для расследования и принятия соответствующих мер.

Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Нагорный Карабах заявил об обстрелах мирного населения, ввёл военное положение и всеобщую мобилизацию.

