Азербайджан обвинил Армению в доставке оружия под видом гуманитарной помощи
МИД Азербайджана заявил, что Армения доставляет оружие гражданскими самолетами под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным азербайджанского ведомства, оружие перевозят самолеты МЧС, а также воздушные суда, зарегистрированные армянским правительством. В МИД утверждают, что перевозится, в частности, ракетные комплексы.
Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана добавили, что направили обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) для расследования и принятия соответствующих мер.
Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Нагорный Карабах заявил об обстрелах мирного населения, ввёл военное положение и всеобщую мобилизацию.
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