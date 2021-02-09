Азербайджан и Армения вновь обменялись пленными

Российские миротворцы контролировали процесс, пленные улетели самолетом ВКС России. Генерал отметил, что лично следил за исполнением соглашения.

Мурадов напомнил, что российские миротворцы будут способствовать "неукоснительному выполнению" трехстороннего соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном, заключенного 10 ноября 2020 года.

Азербайджан и Армения при посредничестве РФ приняли решение полностью прекратить огонь в зоне карабахского конфликта, а также обменяться удерживаемыми лицами и телами погибших. Под контроль ВС Азербайджана перешли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы непризнанной НКР. В регионе размещен миротворческий контингент из России.

