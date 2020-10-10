Азербайджан и Армения достигли договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста», — цитирует официальное сообщение RT.

Параметры режима прекращения огня планируется согласовать дополнительно.

Напомним, в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе. Они продлились более десяти часов, напоминает Газета. ru

Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Нагорный Карабах заявил об обстрелах мирного населения, ввёл военное положение и всеобщую мобилизацию.

