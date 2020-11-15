Азербайджан дал отсрочку Армениии для вывода войск из Кельбаджара
Азербайджан удовлетворил просьбу Армении об отсрочке для вывода войск из Кельбаджарского района в Карабахе до 25 ноября. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает ТАСС.
По словам Гаджиева, Азербайджан получил просьбу Армении через российскую сторону.
«Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способностью единственной дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению», — пояснил помощник президента.
Решение о предоставлении отсрочки Гаджиев объяснил гуманитарными соображениями.
Напомним, президенты России, Армении и Азербайджана в ночь на вторник подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта с 10 ноября. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворческих сил в зоне конфликта.
Ереван согласился на передачу азербайджанской стороне Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Премьер-министр Армении назвал соглашение «невыразимо болезненным для меня лично и для нашего народа».
После подписания мирного договора в Армении начались протесты. Митингующие требуют аннулировать соглашение и отправить Пашиняна в отставку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru