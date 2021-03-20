Азаров сравнил Украину с фашистской Германией
Украина превращается в «фашистскую Германию», заявил экс-премьер страны Николай Азаров в беседе с РБК.
Бывший премьер-министр прокомментировал санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, введенные в пятницу против него и ряда украинских и российских политиков.
По словам Азарова, на Украине «идет зачистка политического поля», и решение о санкциях неконституционно и основано на политическом преследовании оппонентов.
Бывший премьер подчеркнул, что не получил документального подтверждения о введенных против него ограничениях. По мнению политика, происходящее — «несудебная расправа».
«Видимо, они делают все, чтобы я не вернулся на Украину», — добавил Азаров.
Ранее СНБО ввел санкции в отношении 27 граждан, в числе которых сам Азаров, экс-президент Украины Виктор Янукович, бывшие министры Павел Лебедев и Дмитрий Табачник, глава Крыма Сергей Аксенов, председатель крымского Госсовета Владимир Константинов, а также экс-прокурор республики, депутат Госдумы Наталья Поклонская.
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