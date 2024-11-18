Axios: Маск и Эпштейн поругались из-за назначений на госпосты при Трампе

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вступил в перепалку с советником переизбранного президента США Дональда Трампа Борисом Эпштейном, сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что конфликт произошел во время обеда в резиденции Трампа 13 ноября из-за назначений на государственные посты. Тогда Маск спросил Эпштейна не слишком ли большое влияние тот оказывает на назначения Трампа.

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В материале уточняется, что претензия Маска была связана с кандидатурами бывшего конгрессмена Мэтта Гетца и Уильяма Макгинли. Они были назначены на посты главы минюста и советника по юридическим вопросам соответственно.

Ранее Дональд Трамп назначил Илона Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами главами департамента по достижению государственной эффективности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
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