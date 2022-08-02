Автор проекта «Омбудсмен полиции» получил 5 лет колонии
Автор проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов приговорен к пяти годам колонии по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, суд признал Воронцова виновным по уголовному делу о вымогательстве, распространении порнографии и оскорблении представителя власти. Также Воронцову запрещено в течение 10 лет заниматься администрированием сайтов.
Воронцов свою вину не признал.
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» был ранее задержан по подозрению в вымогательстве. Он требовал у бывшего полицейского около 300 тысяч рублей за отказ от публикации личных снимков экс-правоохранителя.
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