Автор проекта «Омбудсмен полиции» получил 5 лет колонии

Автор проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов приговорен к пяти годам колонии по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, суд признал Воронцова виновным по уголовному делу о вымогательстве, распространении порнографии и оскорблении представителя власти. Также Воронцову запрещено в течение 10 лет заниматься администрированием сайтов.

Воронцов свою вину не признал.

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» был ранее задержан по подозрению в вымогательстве. Он требовал у бывшего полицейского около 300 тысяч рублей за отказ от публикации личных снимков экс-правоохранителя.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Суд
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