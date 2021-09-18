Австралия прокомментировала решение Франции отозвать своего посла

Австралия сожалеет о решении Франции отозвать своего посла для консультаций. Об этом заявил глава австралийского МИД Марис Пейн.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж отзовет для консультаций послов в США и Австралии из-за подписания соглашения о создании альянса AUUKUS.

По словам Пейна, Австралия ценит отношения с Францией и считает страну важным партнером, который обеспечивает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей», — приводит слова министра Sydney Morning Herald.

В четверг стало известно, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Альянс AUUKUS призван «защищать и отстаивать общие интересы» государств в Индо-Тихоокеанском регионе.

