Австралия прокомментировала решение Франции отозвать своего посла
Австралия сожалеет о решении Франции отозвать своего посла для консультаций. Об этом заявил глава австралийского МИД Марис Пейн.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж отзовет для консультаций послов в США и Австралии из-за подписания соглашения о создании альянса AUUKUS.
По словам Пейна, Австралия ценит отношения с Францией и считает страну важным партнером, который обеспечивает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей», — приводит слова министра Sydney Morning Herald.
В четверг стало известно, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Альянс AUUKUS призван «защищать и отстаивать общие интересы» государств в Индо-Тихоокеанском регионе.
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