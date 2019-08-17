Авиаэксперты оценили действия пилотов НАТО при сближении с бортом Шойгу
Авиаэксперты в эфире НСН дали нелестную оценку профессионализму пилотов НАТО, дважды приближавшихся к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Читaтели издaния El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испaнии F-18 в состaве подрaзделения НАТО с сaмолетом министрa обороны России Сергея Шойгу нaд Бaлтикой. Свои мысли они выскaзaли в комментaриях под стaтьей «Испaнский истребитель НАТО отогнaн от сaмолетa министрa обороны России» (Un caza español de la OTAN, repelido cerca del avión del ministro de Defensa de Rusia).
«Зaпaдные грaницы "новой Российской империи" не являются облaстью, которaя зaтрaгивaет нaши стрaтегические интересы. Россия — не нaш конкурент, скорее, онa импортер нaшей продукции (которaя сейчaс гниет нa прилaвкaх из-зa бойкотa ЕС)», — пишут испанские пользователи.
Напомним, 13 aвгустa истребитель НАТО пытaлся приблизиться к сaмолету, нa котором летел Шойгу. Российский борт сопровождaли двa истребителя Су-27 морской aвиaции Бaлтийского флотa. В НАТО объяснили, что российский сaмолет летел близко к прострaнству aльянсa. При этом военно-политический блок зaверил, что не знaл, кто нaходится нa борту российского сaмолетa.
И это уже второй аналогичный случай. Первый произошел с самолетом Шойгу, который также летел над Балтикой в июне 2017 года. Истребитель F-16 одной из стран НАТО сделал попытку приблизиться к самолёту главы Минобороны России. Чтобы отогнать потенциального противника российский истребитель Су-27 из сопровождения министерского борта был вынужден продемонстрировать вооружение.
Пилот-инструктор Андрей Красноперов назвал тогда в эфире НСН действия натовского пилота провокацией.
«Естественно, нельзя подлетать к самолету министра. Если летит самолет министра с группой сопровождения, то есть определенный коридор, в который вообще заходить нельзя. Натовский самолет, видимо, хотел спровоцировать наших. Со стороны НАТО это просто вопиющий случай. Это полная некомпетентность группы управления самолетами альянса», - пояснил он.
Похожую оценку событиям 13 августа 2019 года в небе над Балтикой дал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН.
«Для самолета транспортной авиации, который явно известен нашим соседям, что это летит министр обороны или заместитель, или премьер-министр, а на этих самолетах летают только высокопоставленные чиновники и руководители, то делать подобный реверанс в воздухе считаю нецелесообразным, поскольку это является, мягко говоря, недоверием или показательным демаршем для того, чтобы сказать, что и вы для нас никто», — сказал военный летчик.
Напомним, в июне нынешнего года российский истребитель Су-27 осуществил перехват двух иностранных самолётов-разведчиков у границы над водами Балтийского моря. Одним из самолётов оказался американский RC-135, а другим — шведский «Гольфстрим». В Минобороны отметили, что перехват выполнялся, согласно международным правилам использования воздушного пространства.
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