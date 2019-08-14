Демарш недоверия. Летчик раскрыл цель приближения самолёта НАТО к борту Шойгу

В НАТО прокомментировали инцидент с истребителем альянса, который приблизился к борту министра обороны России Сергея Шойгу накануне. Над нейтральными водами Балтийского моря НАТО отследила российский самолет в сопровождении истребителей. Когда борт пролетал вблизи воздушного пространства союзников, это привело к необходимости идентифицировать его. Как раз для этих целей в воздух и были подняты самолеты балтийской миссии воздушного патрулирования, пояснили в альянсе. Отмечается, что в НАТО не обладали данными о том, кто находится на борту.

Так или иначе, действия истребителя НАТО были нецелесообразными и скорее всего показателем недоверия, заявил в эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов (слушайте аудио).