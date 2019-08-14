Демарш недоверия. Летчик раскрыл цель приближения самолёта НАТО к борту Шойгу
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН назвал действия истребителя Альянса нецелесообразными.
В НАТО прокомментировали инцидент с истребителем альянса, который приблизился к борту министра обороны России Сергея Шойгу накануне. Над нейтральными водами Балтийского моря НАТО отследила российский самолет в сопровождении истребителей. Когда борт пролетал вблизи воздушного пространства союзников, это привело к необходимости идентифицировать его. Как раз для этих целей в воздух и были подняты самолеты балтийской миссии воздушного патрулирования, пояснили в альянсе. Отмечается, что в НАТО не обладали данными о том, кто находится на борту.
Так или иначе, действия истребителя НАТО были нецелесообразными и скорее всего показателем недоверия, заявил в эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов (слушайте аудио).
«Для самолета транспортной авиации, который явно известен нашим соседям, что это летит министр обороны или заместитель, или премьер-министр, а на этих самолетах летают только высокопоставленные чиновники и руководители, то делать подобный реверанс в воздухе считаю нецелесообразным, поскольку это является, мягко говоря, недоверием или показательным демаршем для того, чтобы сказать, что и вы для нас никто», — сказал военный летчик.
Напомним, в июне российский истребитель Су-27 осуществил перехват двух иностранных самолётов-разведчиков у границы над водами Балтийского моря. Одним из самолётов оказался американский RC-135, а другим — шведский «Гольфстрим». В Минобороны отметили, что перехват выполнялся, согласно международным правилам использования воздушного пространства.
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