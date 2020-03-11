Атаку Турции на «Панцири» назвали дискредитацией российского вооружения

При этом с пятницы, 6 марта, в Идлибе действует соглашение о прекращении огня, о котором было объявлено после визита Эрдогана в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Перемирие, однако, соблюдается не в полной мере.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН напомнил, что до атаки на «Панцири» российского производства протурецкие боевики заявляли об уничтожении российского ЗРК С-300.

«Я много раз говорил: не собирается Эрдоган на этом останавливаться. Он сейчас проводит перегруппировку войск, подтянет дополнительные силы в Идлиб. А на фоне этого идёт дискредитация нашего вооружения, чтобы у нас его никто не покупал. Одновременно он [Эрдоган – прим. НСН] пытался договориться по американским Patriot, но американцы жёстко ставят вопрос, они турок хорошо изучили: хотите Patriot – верните С-400», - отметил эксперт.

Багдасаров призвал отказаться от попыток договориться с Анкарой. По его мнению, властям Сирии нужно договориться о военной поддержке с курдами. России следует поддержать этот союз, считает востоковед.

«Нужен целый комплекс решений. Во-первых, пора уже Дамаску договориться с Камышлы, то есть с курдами. Курды готовы тысячи бойцов перебросить в Идлиб. В конце концов, ну хватит искренне верить, что с турками всё пойдёт, и бояться испортить с ними отношения, налаживая отношения с курдами! Курды готовы воевать против турок. Для этого они хотят получить гарантии по местному самоуправлению и по тому, что их формирование будет как отдельный корпус в составе сирийской армии. Вот это уже станет большим шагом вперёд. Пусть это делают сирийцы, а мы поспособствуем курдскому вопросу, пошлём в этот корпус своих советников, инструкторов», - сказал Багдасаров в беседе с НСН.

Отметим, что заявление об «уничтожении» «Панцирей» было сделано перед встречей военных делегаций России и Турции в Анкаре. Тогда же министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар по телефону обсудили перемирие в Идлибе.

