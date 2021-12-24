Ассанж подал прошение об обжаловании решения о своей экстрадиции в США
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение в суд для обжалования решения по своей экстрадиции в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.
По словам Моррис, Высокий суд в настоящее время занимается рассмотрением этого вопроса. Она добавила, что решение ожидается не раньше середины января.
Ранее стало известно, что апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В США Ассанжа обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. По 18 пунктам обвинения основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы.
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