Аsia Times: США и НАТО столкнулись с угрозами из-за ситуации на Украине

Из-за украинского кризиса арсеналы оружия западных стран сокращаются, но быстро восполнить их не удастся, что приведет к возникновению серьезных угроз для США и союзников по НАТО. Об этом заявил аналитик издания Asia Times Стивен Брайен.

По его мнению, США и их союзники могут участвовать только в коротких военных конфликтах, а длительные боевые действия разоряют их арсеналы.

Брайен напомнил, что сейчас западные страны только иногда покупают оружие. Так, заводы работают не непрерывно, а только при наличии заказов. При этом в остальное время предприятия стоят, а их поставщики прекращают свою деятельность или переходят к другим проектам.

Аналитик считает, что США вместе с союзниками оказались перед двумя большими опасностями: затягиванием украинского кризиса и риском начала боевых действий в Корее или на Тайване.