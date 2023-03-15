Асад заявил Путину о поддержке СВО

Президент Сирии Башар Асад на встречи с Владимиром Путиным выразил поддержку России в специальной военной операции на Украине.

Также Асад поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения

Ранее Кремль сообщал, что президенты России и Сирии обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияВладимир ПутинБашар АсадРоссияСирия
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