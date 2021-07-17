Асад принес присягу как президент Сирии
Избранный на пост президента Сирии в четвертый раз Башар Асад принес присягу в качества главы страны, сообщает агентство САНА.
На церемонию инаугурации Асада были приглашены более 600 гостей - депутаты Народного собрания, министры, бизнесмены. Башар Асад принес присягу в соответствии с нормами конституции Сирии и канонами Корана.
По завершении сирийский лидер поблагодарил сограждан.
«Вы продемонстрировали свою осведомленность и национальную принадлежность, показав, что народы не теряют решимость в защите своих прав, независимо от колониальных планов. Они хотели хаоса, который сожжет нашу родину, но благодаря национальному единству вы сорвали все проекты, нацеленные против нашей страны», - отметил он.
Выборы президента Сирии состоялись 26 мая. Асад выиграл их еще у двоих претендентов, набрав 95,1% голосов. Президент Сирии избран на семь лет, отмечает «Интерфакс».
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