Асад принес присягу как президент Сирии

На церемонию инаугурации Асада были приглашены более 600 гостей - депутаты Народного собрания, министры, бизнесмены. Башар Асад принес присягу в соответствии с нормами конституции Сирии и канонами Корана.

По завершении сирийский лидер поблагодарил сограждан.

«Вы продемонстрировали свою осведомленность и национальную принадлежность, показав, что народы не теряют решимость в защите своих прав, независимо от колониальных планов. Они хотели хаоса, который сожжет нашу родину, но благодаря национальному единству вы сорвали все проекты, нацеленные против нашей страны», - отметил он.

Выборы президента Сирии состоялись 26 мая. Асад выиграл их еще у двоих претендентов, набрав 95,1% голосов. Президент Сирии избран на семь лет, отмечает «Интерфакс».

