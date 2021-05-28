Путин поздравил Асада с победой на президентстких выборах в Сирии
Президент России Владимир Путин направил телеграмму Башару Асаду, в которой поздравил его с победой на выборах президента Сирийской Арабской Республики, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что результаты голосования в полной мере подтвердили высокий политический авторитет Асада, а также доверие сограждан к действиям администрации действующего президента, которые направлены «на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии».
Путин добавил, что Россия и впредь готова оказывать Сирии поддержку в борьбе с террористами и экстремистами, а также «в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны».
Ранее председатель Народного Совета Сирии Хаммуда Сабаг заявил, что президент Сирии Башар Асад вновь избран на пост главы республики, сообщает «Свободная пресса». По его словам, при явке 78% за действующего главу государства проголосовали 95,1% избирателей.
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