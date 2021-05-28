Асад переизбран на пост президента Сирии
Президент Сирии Башар Асад переизбран на новый срок, за него отдано 95,1% голосов сирийских граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента САР Хаммуда Саббаг.
Верховный конституционный суд Сирии передавала, что на выборах зарегистрировано три кандидата: Башар Асад, Махмуд Марей от партии "Демократический арабский социалистический союз" и Абдалла Абдалла от "Социалистов-юнионистов". Еще 51 человек не смог согласовать свою кандидатуру "ввиду различных причин". Претендент на пост главы Сирии должен был исповедовать ислам и быть старше 40 лет. Ему также запрещено иметь зарубежное гражданство. В выборах участвовали и граждане страны, живущие за границей, они отдали свои голоса в дипмиссиях.
Предыдущие выборы президента страны состоялись в 2014 году. Отмечается, что впервые за десятилетия в голосовании смогли участвовать кандидаты, не входящие в семью Асад. Представители сирийской оппозиции, а также ЕС и США не признали легитимность выборов, поскольку они не соответствуют резолюции СБ ООН 2254.
В Сирии на протяжении 10 лет идет война. В настоящий момент правительство страны контролирует большую часть территории САР.
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