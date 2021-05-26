Асад и его жена проголосовали на выборах в Сирии

Действующий президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма Асад приняли участие в проходящих в стране президентских выборах. Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что в общей сложности в стране открылось более 12 тыс. избирательных участков, которые будут работать до 19:00 по местному времени.

На пост президента, помимо действующего главы государства Башара Асада, претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах, сообщает RT.