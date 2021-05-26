Асад и его жена проголосовали на выборах в Сирии
Действующий президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма Асад приняли участие в проходящих в стране президентских выборах. Об этом сообщает SANA.
Отмечается, что в общей сложности в стране открылось более 12 тыс. избирательных участков, которые будут работать до 19:00 по местному времени.
На пост президента, помимо действующего главы государства Башара Асада, претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах, сообщает RT.
Между тем, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что шансов обойти Асада в борьбе за президентское кресло у его соперников нет.
«Шансов нет. Но не потому, что всё предрешено, а потому что единственный шанс оппозиции победить на выборах – это выставить объединенного кандидата. Но оппозиция не может договориться между собой. Поэтому такого кандидата нет – каждый по отдельности не в состоянии набрать необходимое количество голосов», - отметил он.
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