СМИ: взрыв прогремел в Сирии в день выборов

В Сирии прогремел взрыв в среду, когда в стране проходят выборы президента. Инцидент произошел в городе Дераа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В Сирии сегодня открыты более 12 тысяч избирательных участков. Они будет работать до 19:00.

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На пост президента, кроме действующего главы государства Башара Асада, претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

Накануне выборов в Москве и Дамаске предупредили о вероятности провокаций со стороны террористических группировок. Эксперты считают, что это не повлияет на легитимность и результаты голосования, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ВыборыСирия
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