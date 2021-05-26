СМИ: взрыв прогремел в Сирии в день выборов

В Сирии прогремел взрыв в среду, когда в стране проходят выборы президента. Инцидент произошел в городе Дераа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В Сирии сегодня открыты более 12 тысяч избирательных участков. Они будет работать до 19:00.