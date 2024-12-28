Артемий Лебедев заявил, что настоящая свобода есть только в России
Настоящая свобода есть только в России, а не в США, считает дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Об этом он рассказал в видеоролике на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он отметил, что США позиционируют себя как страну, где одной из главных ценностей является свобода, однако, по его мнению, реальная свобода есть только в РФ.
Главная проблема, убежден Лебедев, заключается в том, что Россия не умеет ее »продавать».
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил привлечь к ответственности Лебедева за фото ковра с Богоматерью с самокруткой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru